Udinese, ufficiale l'acquisto di Miller dal Motherwell

"Uno dei talenti più luminosi del panorama europeo si veste di bianconero: Lennon Miller è un nuovo giocatore dell'Udinese.

È stato acquistato a titolo definitivo dal Motherwell FC ed ha firmato un contratto quinquennale.

Autentico jolly del centrocampo, dotato di qualità tecniche di primo livello e, al tempo stesso, di ottime doti fisiche e del tipico agonismo scozzese.

Un acquisto importante per il presente ed il futuro che aveva attratto su di se gli occhi di club prestigiosi di tutta Europa.

Miller nasce il 25 agosto 2006 a Wishaw in Scozia, già da giovanissimo inizia a giocare al Motherwell con cui debutta già a 16 anni in coppa di Lega scozzese ed anche in Premiership.

Nella stagione 23/24 arriva anche il primo gol segnato in coppa di Lega e le presenze in campionato diventano addirittura 25 (più altre due in Scottish FA Cup) in cui già si mette in grande evidenza.

Nell'ultima annata l'autentica esplosione con 2 gol e 8 assist in 32 partite di campionato, più altri 2 gol realizzati in 7 presenze in coppa di lega.

Non è un caso, quindi, che sia già nel giro della nazionale maggiore scozzese dallo scorso marzo con l'esordio avvenuto nella finestra di giugno dove ha giocato 22 minuti contro l'Islanda e il debutto da titolare, disputando l'intera gara e fornendo un assist, nel successo per 4-0 contro il Liechtenstein del 9 giugno.

Vanta anche 2 reti in 5 gare nell'under 21, 7 presenze con l'under 19 e 14 con l'under 17".