Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Udinese, scatto per Arizala: il colombiano era a un passo dal Milan

31 Dic 2025 - 10:44
© Getty Images

© Getty Images

Sembrava una trattativa chiusa o quasi ma nel calciomercato nulla è deciso fin quando non ci sono le firme nero su bianco. E così è andata per il trasferimento di Juan Arizala. Il giovane terzino colombiano era stato praticamente bloccato dal Milan che aveva anche già illustrato il progetto di crescita al classe 2005: prima un prestito al Tolosa per conoscere il calcio Europeo e poi il ritorno alla base per giocarsi le sue carte in rossonero tra prima squadra e under23.

Leggi anche

Milan, trattativa avanzata per Juan Arizala: chi è e come gioca il nuovo obiettivo

I piani del Diavolo però sono stati rovinati dall'inserimento dell'Udinese: i friulani hanno pareggiato l'offerta all' Indipendiente de Medellin, club che detiene il cartellino del calciatore, e hanno convinto Arizala e il suo entourage prospettandogli un inserimento subito in prima squadra. Il colombiano dunque, nuove sorprese a parte, dovrebbe diventare presto un nuovo calciatore dell'Udinese. 

Il Milan avrebbe allentato la presa sul calciatore anche per un discorso relativo agli slot da extracomunitario: con l'arrivo del colombiano e di Andrej Kostic, altro giovane talento che i rossoneri hanno in pugno, il Diavolo non avrebbe più potuto tesserare giocatori nati fuori dalla UE. 

milan
milan mercato
udinese

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Roma, ore decisive per Raspadori: i giallorossi attendono il sì dell'Atletico Madrid

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Conte e De Laurentiis

Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero e come si esce dal blocco

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:05
Bournemouth, Iraola rimanda l'addio di Semenyo: "Non è stata sua ultima..."
11:30
La Roma insiste per Frendrup: contatti continui con il Genoa
10:44
Udinese, scatto per Arizala: il colombiano era a un passo dal Milan
07:56
L'Al Hilal libera Cancelo: offerto anche a club di Serie A
23:20
Palace, all in su Brennan Johnson: c'è l'intesa col Tottenham, manca il sì del calciatore