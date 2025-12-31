Udinese, scatto per Arizala: il colombiano era a un passo dal Milan

© Getty Images
Sembrava una trattativa chiusa o quasi ma nel calciomercato nulla è deciso fin quando non ci sono le firme nero su bianco. E così è andata per il trasferimento di Juan Arizala. Il giovane terzino colombiano era stato praticamente bloccato dal Milan che aveva anche già illustrato il progetto di crescita al classe 2005: prima un prestito al Tolosa per conoscere il calcio Europeo e poi il ritorno alla base per giocarsi le sue carte in rossonero tra prima squadra e under23.
I piani del Diavolo però sono stati rovinati dall'inserimento dell'Udinese: i friulani hanno pareggiato l'offerta all' Indipendiente de Medellin, club che detiene il cartellino del calciatore, e hanno convinto Arizala e il suo entourage prospettandogli un inserimento subito in prima squadra. Il colombiano dunque, nuove sorprese a parte, dovrebbe diventare presto un nuovo calciatore dell'Udinese.
Il Milan avrebbe allentato la presa sul calciatore anche per un discorso relativo agli slot da extracomunitario: con l'arrivo del colombiano e di Andrej Kostic, altro giovane talento che i rossoneri hanno in pugno, il Diavolo non avrebbe più potuto tesserare giocatori nati fuori dalla UE.