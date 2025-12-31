Udinese, scatto per Arizala: il colombiano era a un passo dal Milan

Sembrava una trattativa chiusa o quasi ma nel calciomercato nulla è deciso fin quando non ci sono le firme nero su bianco. E così è andata per il trasferimento di Juan Arizala. Il giovane terzino colombiano era stato praticamente bloccato dal Milan che aveva anche già illustrato il progetto di crescita al classe 2005: prima un prestito al Tolosa per conoscere il calcio Europeo e poi il ritorno alla base per giocarsi le sue carte in rossonero tra prima squadra e under23.