Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Hellas Verona, Setti e l'aneddoto con Tudor: "Mi strappò il contratto in faccia"

19 Set 2025 - 11:14
© Getty Images

© Getty Images

Il rapporto fra Igor Tudor e l'Hellas Verona non è stato senza dubbio semplice, tuttavia dietro quell'addio apparentemente burrascoso, c'era la mano dell'allora presidente Maurizio Setti. L'ex numero uno dei gialloblu ha spiegato come andarono veramente le cose in un'intervista rilasciata a Calciomercato.com: "Di Tudor avrò sempre un ricordo speciale. Partiamo da un presupposto: lui è un uomo molto sereno. Vive la vita meglio rispetto ad altri allenatori che ho avuto. A fine anno, quando ci siamo trovati e gli ho spiegato che avrei dovuto cedere i big, lui aveva già il contratto automaticamente rinnovato dopo la salvezza. Io gli dissi: 'Ti sconsiglio di restare qui, perché non so quanti giocatori sarà costretto a cedere. Lui mi ha guardato, mi ha abbracciato e ha strappato il contratto, rinunciando ai soldi. Non lo dimentico. Dopo un mese lo chiama il Marsiglia e gli scrivo: “Dio vede e provvede, la vita ti sta portando in Champions League'. Tudor è un uomo di spessore, una persona rara da trovare nel mondo del calcio". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Clamoroso Benfica! Qarabag fatale per Lage, arriva Mourinho

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Assunto dalla squadra che gli è costata il lavoro: il paradossale approdo di Mou al Benifica

Mourinho-Benfica: ora è ufficiale. Firma fino al 2027

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:12
Sampdoria, Conti nel mirino di Torino e Bologna
12:40
Atletico Madrid, cinque club di Premier piombano su Gallagher
11:14
Hellas Verona, Setti e l'aneddoto con Tudor: "Mi strappò il contratto in faccia"
10:26
Dal Milan alla Romania: Cernigoi riparte dal Cluj
09:25
Milan, per la porta spunta il nome di Suzuki