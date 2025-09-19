Sampdoria, Conti nel mirino di Torino e Bologna

Francesco Conti è uno dei talenti che si è messo in mostra con la Sampdoria in queste prime giornate di Serie B. Le sue prestazioni hanno attirato diverse squadre di Serie A, tra cui Torino e Bologna. Il direttore sportivo dei Granata, Davide Vagnati, l'ha osservato da vicino al Ferraris durante la partita contro il Cesena. I due club hanno manifestato un interesse concreto ed entrambi continueranno a monitorare il calciatore. Il centrocampista, intanto, sembra non essere intenzionato a lasciare la Samp e considera prematuro un suo passaggio nella massima serie. Come riportato da Il Secolo XIX, il ds Mancini ha già avviato i contatti con l'agente di Conti per trattare il rinnovo del contratto che scade il prossimo giugno: da entrambe le parti c'è la volontà di proseguire insieme.