Mercato

Atletico Madrid, cinque club di Premier piombano su Gallagher

19 Set 2025 - 12:40
© Getty Images

Con una sola presenza da titolare nelle prime quattro giornate di Liga, il futuro di Conor Gallagher all'Atletico Madrid sembra incerto. L'inglese non è più nelle prime scelte di Simeone e sta riflettendo sui prossimi passi della sua carriera, soprattutto in vista del Mondiale 2026. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, su Gallagher avrebbero messo gli occhi cinque club di Premier League: Crystal Palace, Everton, Manchester United, Newcastle e Tottenham. Se il centrocampista non dovesse riconquistare la fiducia del proprio tecnico, non è da escludere una sua cessione durante la sessione invernale: in Inghilterra la situazione è monitorata con grande attenzione.  

