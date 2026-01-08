Logo SportMediaset

Mercato

Toro, Cairo: "Mercato? Tanta carne al fuoco, faremo in fretta"

08 Gen 2026 - 08:03

"Sul mercato abbiamo tanta carne al fuoco e stiamo lavorando, Petrachi è molto attivo: parlare oggi è prematuro, ma l'obiettivo è fare le cose velocemente": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sulla finestra invernale di trattative. La squadra, però, ha perso in casa contro l'Udinese: "Potevamo tranquillamente pareggiare, abbiamo subito due gol un po' particolari tra una palla persa e il raddoppio un po' pasticciato - continua il numero uno del club granata - ma comunque abbiamo fatto nove punti nelle ultime cinque partite: non è male, purtroppo non puoi giocare tutte le gare allo stesso livello di Verona". La nota più lieta è Casadei, al secondo gol consecutivo: "Ha fatto una grande partita, lui ha le qualità per segnare 5-6 reti a stagione e ha tanta fisicità, oltre ad avere un bel tiro", i complimenti di Cairo al centrocampista classe 2003.

