Torino: fiducia a tempo per Baroni. "Le colpe sono soltanto mie". Sondaggio per D'Aversa

Fiducia a tempo per il tecnico del Torino Marco Baroni dopo la pesante sconfitta di Como, la quarta consecutiva in campionato e l'undicesima in 22 giornate di campionato. La dirigenza granata ha infatti deciso di non esonerare per il momento l'allenatore, anche se avrebbe già fatto un sondaggio per D'Aversa. "La società mi ha ribadito la fiducia", ha confermato lo stesso Baroni in conferenza stampa. Il Torino è a 6 punti dalla zona retrocessione. "Mi prendo le responsabilità. Dopo il rigore del terzo gol siamo andati in difficoltà, ma le colpe sono soltanto mie”, ha detto il tecnico a Dazn dopo la gara. La squadra andrà in ritiro fino alla gara di domenica prossima in casa contro il Lecce.