Pep guarda all'Italia per il post Rodri: al City piace Ricci del Torino

Il Manchester City è pronto a dare l'assalto a Samuele Ricci, regista del Torino e della Nazionale di Spalletti, per cercare di aggiustare la stagione segnata dal grave infortunio di Rodri, giocatore chiave del calcio di Pep Guardiola che riterrebbe, secondo quanto riporta 'The Guardian', il ventitreenne giocatore granata come il sostituto ideale del perno del suo centrocampo. In più, Ricci può ricoprire più posizioni in mezzo al campo e sarebbe perfetto per coprire vari ruoli in un settore cruciale.