Il Torino è a caccia di rinforzi in attacco in vista della prossima stagione e i nomi in palio sono diversi. Secondo quanto riportato da Tuttosport serviranno almeno due giocatori e le idee porterebbero a Riccardo Sottil e Jonathan Ikoné, tuttavia non si escludono Tijjani Noslin e Cyril Ngonge, già allenati da Marco Baroni ai tempi del Verona.