Pioggia di milioni Manchester City, la top 10 degli acquisti più costosi di sempre degli Sky Blus: Anderson in testa, ma quanti campioni...

© Getty Images | Elliot Anderson, 135 MLN
© Getty Images | Elliot Anderson, 135 MLN
© Getty Images | Elliot Anderson, 135 MLN
© Getty Images | Elliot Anderson, 135 MLN
Il Manchester City è una delle più facoltose squadre al mondo, e i numerosi acquisti costosissimi non fanno che confermarlo. A impressionare sono le cifre, che indicano un dislivello immenso tra un club come quello inglese e il resto del mondo. Il decimo acquisto più costoso della storia del City è Cancelo a pari merito con Aymeric Laporte, 65 milioni a testa. 65 milioni è anche la cifra pagata dal Milan per Gonçalo Ramos, ma nel caso del club rossonero questa cifra rappresenta l'acquisto più oneroso della storia del club...