Caos Juventus, Di Gregorio si dissocia dalle parole dei suoi agenti: "Rispetto i miei compagni"

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, tramite i propri canali social Instagram ha preso le distanze rispetto a quanto affermato dall'agenzia di procuratori di cui fa parte, la CA Management, che aveva duramente attaccato gli attaccanti in rosa e la dirigenza: "In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione. Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori. Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora".