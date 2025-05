Thiago Silva contro Rabiot: "Un giocatore del PSG non firma con il Marsiglia..."

"Mi fa male, mi fa male". In un'intervista rilasciata a Le Média Carré, Thiago Silva non ha nascosto la sua delusione per la decisione di Rabiot di vestire la maglia dell'OM: "Perché avrebbe potuto essere migliore con noi, al PSG. Ha preso la decisione di partire. Non è andato via benissimo, era il club che lo ha formato. E dopo, non so esattamente, 6 o 7 anni, torna in Francia per giocare con il più grande rivale del PSG. È un'opinione personale, ma mi ha molto toccato vedere Adrien, che era un prodotto del vivaio del PSG, con la maglia del Marsiglia". "Niente contro il Marsiglia - ha aggiunto l'ex Milan - ma un giocatore del Marsiglia non firma per il PSG. Può dipendere un po', ma l'80% non accetterà. Per me, è scioccante".