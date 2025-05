Tutto fatto per il passaggio di Jeremie Frimpong dal Bayer Leverkusen al Liverpool. Gli inglesi pagheranno la clausola rescissoria di 35 milioni di euro prevista dal contratto del 24enne esterno olandese che nelle intenzioni di Slot andrà a sostituire il partente Alexander Arnold. Secondo Sky Uk il giocatore domani sarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche.