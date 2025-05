Di Maria annuncia l'addio al Benfica

“Non è stato il finale che volevamo per il campionato (il Benfica pareggiando ha consegnato il titolo nelle mani dello Sporting, ndr). Abbiamo lavorato duramente per raggiungere il nostro obiettivo. Fa molto male questo epilogo dopo un anno così lungo". Angel Di Maria affida ai social le sue emozioni dopo il finale di stagione e annuncia: "È stata la mia ultima partita di campionato con questa maglia e sono orgoglioso di averla potuta indossare di nuovo. C'è ancora una finale (contro lo Sporting con in palio la Coppa di Portogallo, ndr) e andremo lì con tutta la nostra voglia di vincerla. Insieme come sempre. Grazie per il vostro sostegno”. A fine stagione l’argentino sarà svincolato e sono insitenti le voci di un ritorno al Rosario Central in Argentina.