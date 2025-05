Bayern, il saluto di Muller: "Niente di meglio che una vittoria per chiudere"

Le immagini dell'emozionante standing ovation al momento della sua sostituzione nella sua ultima apparizione in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco hanno fatto il giro del mondo e Thomas Müller, 503 presenze, 150 gol e 211 assist coi bavaresi, ha voluto ringraziare i suoi tifosi così: "Quello che è successo dopo la partita davanti alla curva dei tifosi dimostra quanto sia forte l'apprezzamento reciproco. Sono una persona che valorizza le emozioni positive. Oggi è stato un ottimo modo per concludere la stagione. Sento davvero l'affetto nei miei confronti e, onestamente, non c'è niente di meglio".