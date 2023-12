Si scaldano i motori: obiettivi e manovre delle big sul mercato di gennaio

TUTTI I NOMI

La Serie A non resterà ferma nella prossima finestra di trasferimenti: tutti i ds proveranno a stupire. Ma c'è da fare i conti con dei budget limitati

© Getty Images Il 2 gennaio prossimo scatterà ufficialmente il mercato di riparazione, ma le manovre hanno già avuto inizio. Chiamate, incontri e voci: la grande macchina che tanto appassiona i tifosi è partita. Lo ha ammesso pure lo stesso Simone Inzaghi due giorni fa "Marotta e Ausilio stanno lavorando". Ma su che fronte? Quello dell'esterno destro, con un laterale che arriverà sicuramente. Buchanan del Bruges è un nome, ma attenzione ad altre occasioni low cost. Occhio pure all'attacco: le voci dall'Arabia per Alexis Sanchez sono insistenti. Con l'addio al cileno, più ai box che in campo nelle ultime settimane, ci sarebbe spazio anche per un nuovo attaccante.

Una punta cercherà di pescarla pure il Milan, ma adesso la priorità in casa rossonera è quella di mettere le toppe a causa di una catena infinita di infortuni. Precedenza però ai due difensori centrali da portare a Milanello (quasi sicuro il ritorno di Gabbia, poi un altro in prestito), e al centrocampista con Krunic diretto lontano dall'Italia. A metà campo si soffermeranno le mosse della Juventus, che in pochi mesi ha perso Fagioli e Pogba per motivazioni diverse e note. Il rinforzo arriverà dall'estero con Phillips del Manchester City in pole, seguito da Hojbjerg (Tottenham). A giugno poi l'assalto a Khéphren Thuram del Nizza o Koopmeiners in forza all'Atalanta, magari insieme a Samardzic. Difficile un ritorno di fiamma per Domenico Berardi.

Samardzic dicevamo, sul quale è forte il Napoli. Gli azzurri prenderanno sicuramente un terzino sinistro (forse anche un difensore visto Natan ko), e uno o due centrocampisti come assicurato da De Laurentiis. Il budget per il fantasista dell'Udinese c'è e arriva dal Lipsia: i tedeschi verseranno più di 20 milioni di euro per assicurarsi Elmas. A basso costo invece sarà l'affare in casa Roma per un difensore, il primo obiettivo di Mourinho: nelle ultime ore è salita vertiginosamente la pista Bonucci, già ai saluti con l'Union Berlino. Dall'altra parte della Capitale la suggestione Lorenzo Insigne non si è spenta: Felipe Anderson zoppica, Isaksen pure così come Zaccagni. Alla Lazio il napoletano ritroverebbe uno dei suoi mentori, ossia Maurizio Sarri. I soldi che Lotito incasserà dalla Champions con gli ottavi conquistati possono facilitare il tutto.

