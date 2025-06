Thibau Courtois verso la permanenza al Real Madrid. In estate, il club madrileno offrirà il rinnovo di contratto al portiere belga perché molto soddisfatto delle prestazioni offerte. Arrivato dal Chelsea nell'estate del 2018, nell'ultima stagione ha giocato 47 partite tenendo la porta inviolata per 15 volte. Courtois andrà ad allungare il proprio contratto, attualmente in scadenza nel 2026.