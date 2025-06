Jonathan David rinvia l'appuntamento con Napoli e Juventus: "Non ho accordi con nessuno, voglio un club ambizioso"

A proposito delle due squadre italiane, David non nasconde come entrambi i club potrebbero accontentare i suoi desideri visto il pedigree internazionale: "Il Napoli è un club che ha appena vinto la Serie A. E immagino che non vogliano vincere solo una volta e dire 'Ok, a posto così'. È un club ambizioso, che giocherà in Champions League - ha aggiunto il canadese -. Alla Juventus ci sarebbe pressione? Ovunque vai, c'è sempre pressione per quelle che saranno le tue prestazioni. Hai pressione per tenerti il posto, per rendere felici i tifosi, perché tutti vogliono vincere le partite. C'è sempre pressione, ovunque tu vada".