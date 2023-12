Juventus: Chiesa punta la Roma, Locatelli da valutare

JUVENTUS

L'azzurro dovrebbe recuperare per il big match di sabato sera, sul mercato è caccia al centrocampista

Se Paulo Dybala sta facendo di tutto per provare a bruciare le tappe ma molto difficilmente sarà in campo dal primo minuto contro la 'sua' Juventus, Federico Chiesa invece punta il big match di sabato sera. L'esterno azzurro, assente per precauzione a Frosinone per un fastidio al tendine rotuleo, è in via di recupero e prenota una maglia da titolare al fianco del ritrovato (?) Vlahovic, mentre per il match contro i giallorossi è in forte dubbio la presenza di Manuel Locatelli, uscito col Frosinone per un altro colpo al costato che gi provoca molto dolore. In caso di forfait dell'azzurro toccherà a Nicolussi Caviglia, come contro Inter e Monza.

Anche McKennie ha terminato la partita dello Stirpe affaticato, ma dovrebbe esserci per la gara dello Stadium, dove invece mancherà Cambiaso squalificato. Alla ripresa degli allenamenti Allegri farà la conta degli infortunati, le possibilità per sostituire l'ex Genoa sulla destra sono il ritorno in campo da titolare di Timothy Weah, oppure lo spostamento di McKennie sulla fascia destra e l’inserimento di Miretti nel ruolo di mezz’ala. Da valutare anche le condizioni di Alex Sandro, che ha un affaticamento alla coscia destra.

Il tecnico bianconero studia le soluzioni e intanto aspetta il mercato di gennaio, quando a Torino dovrebbe arrivare almeno un centrocampista per colmare i vuoti lasciati nella rosa dalle lunghe squalifiche di Fagioli e Pogba. Il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico è quello di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham: secondo quanto riporta Sky, gli Spurs avrebbero aperto alla possibilità di cederlo a gennaio in prestito con obbligo di riscatto, ma l'operazione non si annuncia semplice per la concorrenza del Napoli e soprattutto di alcuni club di Premier League come il Chelsea, che secondo quanto scrivono in Inghilterra vorrebbe imbastire uno scambio alla pari con Conor Gallagher.

Il sogno è sempre quello di portare in bianconero Koopminers, ma difficilmente l'Atalanta lo cederà a gennaio e comunque di certo ci vorrebbe un investimento importante, mentre è sempre viva ma si sta raffreddando la pista che porta a Kalvin Phillips del Manchester City: Allegri non sarebbe del tutto convinto del suo acquisto e anche lo stesso giocatore vorrebbe restare in Premier League e trovare un club dove possa giocare con più continuità ed essere convocato per l’Europeo.

In uscita Huijsen è sempre più vicino al Frosinone, raggiungerà gli altri bianconeri Barranechea, Kaio Jorge e Soulè come confermato anche dal ds dei ciociari Guido Angelozzi: "Mancano solo le firme, c’è già un accordo e dal primo di gennaio dovrebbe essere tutto a posto. Un altro tassello della Juventus viene qui a formarsi, un giovane forte e siamo orgogliosi di continuare questa collaborazione con i bianconeri”.

