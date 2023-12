Roma, Bonucci è in Italia: contatti anche alla vigilia di Natale

Leonardo Bonucci è tornato in Italia per le festività natalizie e potrebbe restarci. La Roma sembra aver individuato nell'ex Juventus il difensore centrale da regalare a José Mourinho per il mercato di gennaio e il giocatore sarebbe felice di tornare in Serie A per giocarsi le ultime chance in vista di Euro2024 e anche per avvicinarsi a moglie e figli, rimasti a Torino in questi mesi passati a Berlino con la maglia dell'Union. Come riporta Il Corriere dello Sport, i contatti tra le parti vanno avanti da più di una settimana e non si sono interrotti neanche alla vigilia di Natale: Bonucci vuole tornare in Italia e la Roma agiona sulla fattibilità dell’affare.