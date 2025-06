L'Arsenal è pronta a regalare ad Arteta un vice-Raya. Sembra ormai imminente il passaggio di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea ai Gunners, come annunciato da ESPN. Il portiere spagnolo, in prestito a Real Madrid e Bournemouth nelle ultime due stagioni, dovrebbe trasferirsi ai Gunners per 6 milioni di sterline, circa 5 milioni di euro.