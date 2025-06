Milan, senti Chiesa: "Allegri un grande, con lui i rossoneri punteranno allo scudetto"

Federico Chiesa è stato accostato a diverse squadre italiane nel corso degli ultimi mesi, dopotutto la prima stagione al Liverpool non è andata benissimo a livello di presenze: solo quattordici, considerando tutte le competizioni, per 466' minuti totali. Eppure l'attaccante non rimpiange nulla della scelta di lasciare la Juventus per abbracciare i Reds: "A Thiago Motta avevo detto che ero pronto a lottare nonostante mi avesse detto che non gli servivo e dovevo cercarmi una nuova squadra. Non c'è stato niente da fare e allora ho scelto Liverpool dove le difficoltà non sono mancate anche perché davanti ho avuto giocatori come Salah, Luis Diaz e Gakpo. In autunno andavamo il triplo degli altri, normale che Slot non volesse cambiare formazione".