Raiola: "Nessuna porta aperta in Italia per Donnarumma"

Infine qualche considerazione sulla figuraccia della Nazionale con la Norvegia. "Dopo un campionato così lungo e una Champions League intensa, i giocatori avevano bisogno di vacanza e invece tra allenamenti di Nazionale e partite importantissime non è facile riposare - ha spiegato l'agente di Gigio -. E' vero che i calendari sono ristretti, ma giocare partite così importanti a fine stagione non fa bene agli atleti, è pesante". "Donnarumma partirà per la World Cup col Psg. Lui ha iniziato a luglio con la preparazione, ora siamo a giugno e ancora si giocano gare fondamentali - ha proseguito -. Lui ha giocato più di 60 partite per cui l’umore è vivo e vorrebbe fare tanto e di più per la Nazionale, ma la stanchezza di una stagione intera si fa sentire. E, al termine di questa settimana intensa, inizierà un altro percorso per cui è stressante dal punto di vista mentale".