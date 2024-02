Sassuolo, altro cambio in panchina: intesa a un passo con Ballardini

NUOVO TECNICO

Dopo il 6-1 rimediato col Napoli con Bigica in panchina, il club neroverde ha deciso di cambiare ancora tecnico dopo l'esonero di Dionisi

© ipp In casa Sassuolo sono ore caldissime sul fronte allenatore. Dopo l'esonero di Alessio Dionisi, la squadra è stata affidata a Emiliano Bigica, ma il pesantissimo 6-1 rimediato col Napoli avrebbe fatto cambiare rapidamente idea al club neroverde, ora molto vicino a un accordo con Davide Ballardini. Attualmente legato alla Cremonese da un contratto fino al 2025, l'ex tecnico del Genoa sta trattando la risoluzione coi grigiorossi per accettare poi l'offerta del Sassuolo. Situazione che dovrebbe sbloccarsi già venerdì in mattinata.

Una volta libero, Ballardini metterà tutto nero su bianco con Giovanni Carnevali e poi si metterà subito al lavoro per dare una nuova impronta alla squadra nel tentativo di dare la svolta per la salvezza. Obiettivo non semplice vista la classifica, ma comunque alla portata vista la rosa a disposizione. Secondo quanto si apprende, già venerdì Ballardini potrebbe dirigere il suo primo allenamento al centro sportivo del Sassuolo.

Per quanto riguarda Bigica, invece, il club neroverde ha già previsto un ritorno dell'allenatore alla guida della Primavera.