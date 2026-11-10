Il Sassuolo esonera Aquilani: fatale la quinta sconfitta di fila. Ufficiale D'Aversa

Serie A 26/27: tutti gli allenatori esonerati e i loro sostituti
© Getty Images | Fabio Grosso, Fiorentina: 3 partite
© Getty Images | Fabio Grosso, Fiorentina: 3 partite
E' già terminata l'avventura di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. Il club emiliano, infatti, ha annunciato l'esonero del tecnico. "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro", la nota del club. Fatale è stata la sconfitta contro la Roma al termine di una striscia di cinque partite senza punti di fila. Aquilani lascia il Sassuolo al 17° posto in classifica, con 8 punti raccolti in 11 giornate, a +1 sulla zona retrocessione.
Al posto di Aquilani il Sassuolo ha scelto Roberto D'Aversa: il tecnico abruzzese ha battuto la concorrenza di Vincenzo Montella, ex ct della Turchia. Nell'ultima stagione l'ex di Empoli e Lecce ha guidato il Torino alla salvezza con cinque giornate d'anticipo dopo essere subentrato a febbraio al posto di Marco Baroni.
Il comunicato del nuovo allenatore: "L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D'Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). Il Sassuolo comunica inoltre che il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi e che la conferenza stampa di presentazione ai Media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center".
© Getty Images | Fabio Grosso, Fiorentina: 3 partite
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