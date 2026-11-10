Il Sassuolo esonera Aquilani: fatale la quinta sconfitta di fila. Ufficiale D'Aversa

E' già terminata l'avventura di Alberto Aquilani sulla panchina del Sassuolo. Il club emiliano, infatti, ha annunciato l'esonero del tecnico. "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro", la nota del club. Fatale è stata la sconfitta contro la Roma al termine di una striscia di cinque partite senza punti di fila. Aquilani lascia il Sassuolo al 17° posto in classifica, con 8 punti raccolti in 11 giornate, a +1 sulla zona retrocessione.