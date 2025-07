Woltemade vuole il Bayern ma lo Stoccarda fa muro. L'agente: "Non ce lo aspettavamo"

Nick Woltemade è uno dei talenti più entusiasmanti in giro per l'Europa. Il gigante tedesco ha fatto faville all'Europeo Under21 perso soltanto in finale contro l'Inghilterra. Nick però ha messo in mostra tutto il repertorio: gol (è stato capocannoniere del torneo) assist e giocate unite alle sua fisicità dirompente. Prestazioni importanti che hanno fatto schizzare il centravanti dello Stoccarda in cima alla lista dei desideri di tantissime squadre. In primissima fila c'è, ovviamente, il Bayern Monaco, sempre pronto ad assicurarsi tutti i migliori prospetti della Bundesliga. L'esplosione di Woltemade durante l'Europeo di categoria però ha alzato, e non di poco, la valutazione del calciatore. Tanto che il suo agente è sembrato molto polemico verso l'atteggiamento dello Stoccarda in questa tratativa: "Quando un'offerta record per la Bundesliga da 55 milioni non basta nemmeno per avere un incontro di persona, viene da chiedersi cosa il club ritenga effettivamente straordinario. Non potevamo aspettarci un atteggiamento del genere".