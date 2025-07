Il Bologna prepara il ritorno di Pobega: 8 milioni al Milan

Tommaso Pobega è davvero a una passo dal ritorno a Bologna. Il centrocampista italiano dopo una stagione agli ordini di Vincenzo Italiano è tornato a Milanello, dove in questi giorni si è allenato sotto l'attento occhio di Massimiliano Allegri. Nonostante il centrocampo del Milan sia un reparto ancora in fase di costruzione, i rossoneri si sono convinti a lasciar partire il classe'99 in direzione Bologna. Al Diavolo andrà un assegno da circa 8 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo dopo che, negli ultimi giorni, si era parlato della possibilità di impostare l'operazione in prestito con un obbligo di riscatto molto semplice.