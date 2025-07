Bologna, Orsolini medita l'addio? "Ricevuto chiamate dall'Italia e dall'estero..."

È reduce da una stagione da vero "Orsonaldo" con record di gol fatti e una storica Coppa Italia alzata con la maglia del Bologna. Oggi però la permanenza di Riccardo Orsolini in rossoblù è tutt'altro che scontata. L'esterno dal ritiro degli emiliani ha infatti parlato delle tante richieste che gli sono arrivate: "Arabia Saudita? Diciamo che ho ricevuto alcune chiamate anche nei giorni scorsi, di squadre italiane e non. Qui ho il contratto di ancora un anno e mezzo, quanto al rinnovo fino al 2029 non ne abbiamo ancora parlato, per ora mi hanno detto solo: "Vai su in ritiro e allenati". Sinceramente ora il club ha anche altre priorità, non so quando se ne parlerà, alla fine sono scelte personali, tutte da rispettare, ma a meno di cose clamorose resto qui".