Sassuolo, Carnevali: "Berardi-Juve a gennaio? Non posso escluderlo..."

SASSUOLO

L'ad neroverde: "Quest'estate Domenico aveva espresso la ferma intenzione di andare in bianconero"

© Getty Images Giovanni Carnevali torna a parlare della trattativa con la Juve per Domenico Berardi e non esclude la ripresa dei contatti con i bianconeri per l'esterno offensivo già nella prossima finestra di mercato. "Riaperture con la Juve a gennaio per Berardi? Mai escluderlo... - ha spiegato l'ad neroverde ai microfoni di Trc Modena -. Magari arriveranno proposte più importanti, non posso dirlo, ma è evidente che il Sassuolo non ha bisogno di vendere".

"Ammetto che un contatto con la Juventus c'è stato dopo che Berardi aveva espresso la ferma intenzione di andare in bianconero: a Torino volevano il giocatore ma non c'è stata una trattativa vera e propria, noi avevamo solo dato una scadenza, il 17 agosto, per chiudere l'accordo e per trovare un sostituto - ha continuato Carnevali riavvolgendo il nastro di un paio di mesi -. In quel momento la Juve aveva forse problematiche diverse ed è finita con un nulla di fatto. E' importante la chiarezza nelle trattative e non puoi tirarla troppo per le lunghe".

"Mi chiedete se sabato andrò a cena con Giuntoli? La partita è al pomeriggio... no, non andrò a cena con la Juventus - ha proseguito il dirigente del Sassuolo -. Parliamo di uno squadrone che ha cambiato poco, con giocatori di qualità importante". "La ritengo insieme all'Inter la favorita per lo scudetto. Rivedrò molto volentieri Locatelli, un ragazzo speciale - ha concluso -. Mi è dispiaciuto invece che Magnanelli, nostro storico capitano e per una stagione nello staff di Dionisi, sia andato alla Juventus nel team di Allegri".