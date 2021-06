Sampdoria, furia Ferrero contro Dionisi: “Un traditore seriale”

“Traditore seriale”. La brusca virata di Alessio Dionisi in direzione Sassuolo non è proprio andata giù al presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che sulle colonne del Secolo XIX ha attaccato l'ormai ex tecnico dell'Empoli, rivelazione dell’ultimo campionato di Serie B: “Penso che Corsi (il presidente dei toscani, ndr) abbia ragione quando dice che si aspettava un comportamento differente da Dionisi", ha detto Ferrero commentando il naufragio della trattativa che avrebbe potuto proiettare il tecnico sulla panchina doriana al posto di Claudio Ranieri.

Getty Images