Cessione Samp, in corsa Di Silvio: vuole portare a Genova Icardi e Paredes

LA SUGGESTIONE

Tra le ipotesi in campo per rilevare il club blucerchiato c'è anche quella legata all'imprenditore barese che avrebbe alle spalle la proprietà del Psg

Secondo quanto riporta il Secolo XIX, c'è un'ipotesi suggestiva sulla proprietà della Sampdoria. L'imprenditore cinematografico barese Franco Di Silvio, affiancato da Ivano Bonetti, sarebbe pronto a pagare 40 milioni per l'acquisizione del club blucerchiato. Di Silvio, che vorrebbe coinvolgere anche Gianluca Vialli, afferma di avere alle spalle la famiglia qatariota degli Al Thani. Il suo progetto sportivo, che prevede la conferma di Giampaolo in panchina, comprende anche la volontà, in collaborazione con il Psg, di riportare a Genova Mauro Icardi in prestito e di puntare all'acquisto di Paredes.

Di Silvio ricoprirebbe il ruolo di presidente e come direttore generale avrebbe scelto Edoardo Stanchi. Lo stesso Bonetti, ricevendo dai tifosi gli auguri per il suo compleanno qualche giorno fa, ha lasciato intendere di considerare "aperta" la trattativa per la Samp. La cordata Cerberus/Redstone, in ogni caso, appare tuttora in netto vantaggio. Nelle ultime settimane l'imprenditore cinematografico ha tenuto i contatti con Vidal, senza però mai fornire nel modo richiesto la documentazione che gli consentirebbe di cominciare la due diligence. Di Silvio, nel recente passato, aveva già tentato di rilevare la proprietà di due società di calcio senza successo: la Salernitana nello scorso dicembre e il Foggia a inizio 2021.