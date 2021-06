Empoli, Corsi allontana Dionisi: "Con lui abbiamo chiuso"

EMPOLI

Il numero uno del club toscano anticipa la fine del rapporto con il tecnico della promozione: "Siamo in attesa di una soluzione che soddisfi tutti"

Il matrimonio tra Alessio Dionisi e l'Empoli sembra ufficialmente giunto ai titoli di coda. Il tecnico, fautore della promozione in Serie A dei toscani, ha deciso di non accettare l'offerta di rinnovo di contratto del club e su di lui si fanno sempre più insistenti le attenzioni di Sampdoria e, soprattutto, Sassuolo. Il presidente Corsi ha così deciso di esporsi in prima persona per mettere la parola fine alla questione: "Con Dionisi abbiamo chiuso - ha dichiarato all'Ansa-. Siamo in attesa di una soluzione che soddisfi tutti". Getty Images

I neroverdi appaiono in vantaggio al momento: la trattativa per Giampaolo si è un po' arenata e Dionisi sembra essere il prescelto per raccogliere l'eredità di De Zerbi. La Samp non è riuscita a trovare un accordo sull'indennizzo da pagare all'Empoli per strappare l'allenatore che ha trionfato nell'ultima Serie B e adesso si sta guardando intorno alla ricerca di alternative, tra cui lo stesso Giampaolo.