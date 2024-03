Salernitana, Liverani verso l'addio: torna Inzaghi o ipotesi traghettatore

SALERNITANA

Se il tecnico granata non si dimetterà, verrà esonerato: la società intanto valuta le alternative

© Getty Images In casa Salernitana la sconfitta col Lecce ha lasciato il segno. A breve si attendono infatti nuove mosse della società per dare l'ennesima scossa all'ambiente e tentare l'impresa disperata. Visti i risultati, per Fabio Liverani l'avventura a Salerno ormai è arrivata ai titoli di coda e si attende solo un annuncio ufficiale per chiudere il rapporto. Se il tecnico non si dimetterà, a breve verrà esonerato. Poi il club deciderà a chi affidare la squadra in questo finale di stagione. Sullo sfondo c'è l'ipotesi di un ritorno di Pippo Inzaghi, ma non si può escludere nemmeno l'arrivo di un traghettatore interno con Stefano Colantuono già sotto contratto come responsabile del settore giovanile.

Al momento non è ancora chiara la strada che la proprietà sceglierà per impostare il lavoro nelle ultime nove giornate, ma l'impressione è che la decisione dovrebbe arrivare in tempi stretti. Già rassegnato prima della gara col Lecce, Liverani non è riuscito a dare una sterzata e a rimettere la squadra in carreggiata per tentare l'impresa raccogliendo solo un misero punto in cinque partite con ben 12 gol incassati e appena tre realizzati.

Numeri che certificano il fallimento di una gestione quantomeno discutibile a livello societario e le difficoltà di un gruppo ormai allo sbando e in balia degli eventi. Per tentare il miracolo bisognava ricompattare l'ambiente, ritrovare fiducia e sfruttare al massimo le potenzialità della rosa. Sotto la guida di Liverani però niente di tutto questo è accaduto e il caso Dia poi ha dato il colpo di grazia al gruppo dando il via a una lenta agonia verso la retrocessione in Serie B nonostante un monte ingaggi di tutto rispetto.