Salernitana, ufficiale Jerome Boateng: "Ciao guagliò"

il colpo

Il difensore, campione del mondo nel 2014 con la Germania, ha firmato fino a giugno con opzione di rinnovo

Un campione del mondo in panchina come Filippo Inzaghi, e ora un campione del mondo anche in campo: la Salernitana ha annunciato l'ingaggio di Jerome Boateng, che era svincolato da giugno quando gli era scaduto il contratto col Lione. Il difensore tedesco, 35 anni, ha firmato sino a giugno con opzione di rinnovo per un altro anno, e vestirà la maglia numero 5.

Il club granata ha annunciato Boateng con un divertente video social, dove si vede il campione del mondo 2014 salutare i tifosi in dialetto "Ciao guagliò, sto 'cca" indicando lo stemma della Salernitana mentre alle sue spalle si vede il panorama di Salerno.

Nell'ultima stagione in Ligue 1 aveva messo insieme otto presenze (in quella prima 27 partite), precedentemente l'esperienza di dieci anni al Bayern Monaco dove aveva vinto due Champions League, due Mondiali per Club, due Supercoppe Uefa, nove Bundesliga, cinque coppe di Germania e cinque Supercoppe di Germania. In carriera anche le esperienza a Hertha Berlino, Amburgo e Manchester City (dove aveva vinto la Coppa d'Inghilterra).

