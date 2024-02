Salernitana: ecco Weissman, gol e messaggi contro Gaza

BOMBER NELLA BUFERA

L'attaccante israeliano ha preso posizione netta contro Hamas e in Spagna è finito al centro delle polemiche

© Getty Images Nella disperata rincorsa verso la salvezza, la Salernitana chiederà gol e assist all'ultimo attaccante arrivato nel mercato invernale: Shon Weissman. Il 27enne bomber israeliano ha una storia sportiva piuttosto anonima (gol a raffica disseminati tra Israele, la serie A austriaca e la Serie B spagnola), ma da qualche mese è finito nell'occhio del ciclone a causa di alcuni messaggi sui social media a sostegno del suo paese dopo che i militanti di Hamas hanno fatto irruzione in Israele dalla Striscia di Gaza il 7 ottobre scorso e hanno ucciso almeno 1.400 persone. Successivamente il calciatore ha cancellato i post, ma da allora è stato vittima di abusi online, tanto che in Spagna gli era ormai impossibile continuare a giocare.

Per quelle prese di posizione Weissman è stato denunciato da alcuni cittadini palestinesi che vivono a Granada per incitamento e provocazione alla violenza. Vicende che hanno finito per condizionarne anche il rendimento sportivo. A ottobre, infatti, l'attaccante del Granada non ha potuto prender parte alla trasferta della sua squadra con l'Osasuna per motivi di sicurezza in quanto si temeva un clima ostile nei suoi confronti. Successivamente ha collezionato solamente altre tre presenze con il Granada, l'ultima delle quali risale al 2 dicembre contro il Real Madrid. Da allora solo panchina e mancate convocazioni.