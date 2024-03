Salernitana: esonerato Liverani, corsa a due Inzaghi-Colantuono

© Getty Images

La Salernitana ha deciso di esonerare Fabio Liverani dopo cinque giornate alla guida del club. Un punto in cinque partite è stato il bottino raccolto dal tecnico con il cambio in panchina che non ha portato la svolta sperata dalla società granata che ora, per la terza volta in stagione, ha deciso di cambiare. Nelle scorse ore il club aveva contattato Filippo Inzaghi, ancora sotto contratto visto che Liverani gli era subentrato in corsa, ma visti i riscontri non del tutto positivi (chiede un biennale) non è da scartare l'ipotesi Stefano Colantuono, attuale responsabile del settore giovanile.