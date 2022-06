Sabatini e l'addio alla Salernitana: "Colpa di un equivoco, ho cercato di difendere un patrimonio del club"

L'INTERVISTA

L'ormai ex ds dei granata a 360 gradi in un'intervista al Corriere della Sera: "Io merito la Champions. Che rimpianto quella lite con Raiola per Pogba..."

Artefice insieme a Davide Nicola della clamorosa salvezza della Salernitana, Walter Sabatini ha lasciato la sua carica di ds per incomprensioni con il presidente dei granata Iervolino e ha voluto dare la propria versione dei fatti in una lunga intervista al Corriere della Sera senza nascondere un certo rammarico per la fine dell'esperienza con il club campano: "È una triste fine per un’avventura che ci ha fatto esplodere di gioia. È stata imbrattata una tela del Caravaggio, ma non è certo qualche schizzo di fango sulla tela che può sminuire un’opera d’arte. Guardo avanti, guardo in alto. Merito certi palcoscenici, la Champions per intenderci". © Getty Images

Poi si viene nello specifico sui motivi che lo hanno spinto all'addio: "È tutto figlio di un equivoco. Nel caso di Coulibaly, assurto agli onori delle cronache, rifarei cento volte tutto. Ho solo cercato di difendere un patrimonio della Salernitana, messo a repentaglio da una clausola secondo cui il ragazzo poteva liberarsi a 20mila euro in B e a 1,7 milioni in A: un accordo che ovviamente non avevo fatto io. Il presidente — perfettamente al corrente di tutto, come l’ad Milan — mi ha dato mandato di risolvere la questione perché non voleva assolutamente perdere il giocatore, e io mi sono limitato a trasferirgli le richieste degli agenti. Stava a lui decidere se accettarle o se perdere Coulibaly. In passato, sul tema delle commissioni ho fatto battaglie di principio, nobilissime ma alla fine anche dannose". Vedi anche salernitana Salernitana, niente ribaltone in panchina: ufficiale il rinnovo di Nicola

Di una di queste "battaglie" Sabatini ha parlato raccontando un curioso retroscena: "Ho avuto scontri tremendi con agenti che esageravano. Ma, per esempio, mi rimprovero ancora quando ai tempi della Roma litigai a sangue con il povero Raiola, perché venne a chiedermi una commissione di 4 milioni su un giovanissimo Pogba. Ci insultammo a vicenda, oggi mi rammarico invece molto e sono convinto di aver fatto una cavolata colossale, perché quella era sì un’operazione eticamente ai limiti, ma alla fine avrei portato alla Roma un valore tecnico e patrimoniale enorme. Non ho avuto il coraggio di farlo".

Poi anche un commento da addetto ai lavori sulla crisi della nostra Nazionale: "È un discorso soprattutto strutturale. In Italia abbiamo troppa paura di perdere le partite, quindi la poltrona, la panchina, eccetera. Senza paura di perdere le partite si fanno giocare i 2001, 2002, 2003, ragazzi che matureranno subito per il club e per la Nazionale. Se non superiamo questa barriera culturale, il nostro calcio sarà sempre più povero".

I talenti per ripartire, secondo Sabatini, ci sono eccome: "Certo! Penso a Scamacca e Frattesi, ragazzi “miei” oltretutto. E c’è pure Zaniolo. Tutta gente che in Premier, campionato guida per molti, non per me, giocherebbero titolari ovunque. Zaniolo poi è un animale, uno che ha la potenzialità di ribaltare le partite da solo. Tonali? Lui ha già vinto uno scudetto da protagonista nel Milan, io parlo di quelli in rampa di lancio".