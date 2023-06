Salernitana, prende quota il nome di Andrea Pirlo al posto di Paulo Sousa

lo scenario

Iervolino vorrebbe separarsi da Paulo Sousa a prescindere da come finirà col Napoli: salgono le quotiazioni di Andrea Pirlo

Andrea Pirlo potrebbe tornare in Serie A: è il profilo valutato con più forza dalla Salernitana in caso di addio di Paulo Sousa. L'ex Juventus è senza contratto da fine maggio quando aveva chiuso in anticipo l'avventura col Fatih Karagumruk, da ieri le sue quotazioni sono in netto rialzo rispetto a Gennaro Gattuso e Vincenzo Montella. Pirlo era stato contattato già nel febbraio 2022, prima che i granata decidessero di affidarsi a Davide Nicola che poi riuscì nell'impresa salvezza, e non è mai uscito dai radar della Salernitana.

LA SALERNITANA PENSA AD ANDREA PIRLO Il primo sostenitore di Pirlo è proprio Danilo Iervolino, appoggiato dal ds De Sanctis. Anzi, fosse per il presidente granata, probabilmente ci sarebbe già stato l'affondo visto che Iervolino non ha gradito l'incontro tra Paulo Sousa e Aurelio de Laurentiis, un fulmine a ciel sereno per la Salernitana che già ragionava su una stagione 2023/24 col portoghese ancora in panchina. Sousa ha una clausola che gli permette di liberarsi entro dieci giorni dal rinnovo per una cifra attorno al milione di euro, per questo serve attendere ancora qualche giorno prima di capire se i granata avranno effettivamente bisogno di un nuovo allenatore o meno.

SALERNITANA, GATTUSO E MONTELLA ALTERNATIVE A PIRLO Tutto si deciderà entro una settimana, o giù di lì, e per questo la Salernitana si cautela pensando ad Andrea Pirlo, in vantaggio rispetto a Gennaro Gattuso che era stato contattato anche qualche tempo fa e aveva rifiutato. Vincenzo Montella, invece, ha lasciato l'Adana Demirspor ma potrebbe restare in Turchia, vista l'offerta del Fenerbahce.

