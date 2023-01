Zaniolo, il Milan fa sul serio: contatto con l'agente e proposta alla Roma

MERCATO

Il centrocampista azzurro ha chiesto la cessione e rifiutato la convocazione con lo Spezia: i rossoneri si fanno avanti

A una decina di giorni dalla fine del mercato di gennaio a tenere banco in casa Roma è il caso legato a Nicolò Zaniolo. Il centrocampista azzurro ha chiesto la cessione e si è tirato fuori dalla gara contro lo Spezia (e anche da quella col Napoli), ma come ha sottolineato anche Mourinho dopo il successo del Picco: "Esiste la volontà di Zaniolo di andare via ma questo non significa che andrà via". Intanto però il Milan, interessato al giocatore, ha cominciato a muoversi: c'è stato un primo contatto con l'entourage del giocatore. Per la Roma pronta una proposta di 3 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo fissato a 22 condizionato alla qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League. La richiesta dei giallorossi è però chiara: il classe 1999 parte solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, senza condizioni, per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

"Ma dov'è la proposta per la Roma?" chiede Mourinho. L'unica offerta sul tavolo dei giallorossi era quella del Tottenham: un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze del giocatore e alla qualificazione alla prossima Champions League per una cifra compresa fra i 20 e i 25 milioni di euro. Parametri troppo poco 'sicuri' secondo i giallorossi per poter essere certi di un addio a titolo definitivo. Ora però ecco il Milan entrare prepotentemente sulla scena. Per il club rossonero c'è necessità di fare un'operazione in uscita: la partenza di Bakayoko - che potrebbe andare all'Adana Demirspor - sbloccherebbe in questo senso il mercato in entrata.

Il Tottenham e i rossoneri sarebbero anche le destinazione preferite dal calciatore, ma tutto ruota intorno alle valutazioni della Roma, al rapporto tra il club e il giocatore e anche all’interesse di eventuali altre squadre.

