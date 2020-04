Totti: "Farei carte false per Tonali e Barella lo volevo alla Roma"

OSSERVATORE SPECIALE

Francesco Totti è un osservatore speciale dei talenti italiani. E negli ultimi mesi sono tre i giovani che l'hanno impressionato di più: Tonali, Barella e Zaniolo. "Farei carte false per Tonali - ha spiegato su Instagram -. Diventerà uno dei centrali più forti del mondo. Come Gerrard, De Rossi o Lampard". "Barella è un mio pupillo ed è uno dei giocatori che avrei portato alla Roma il prima possibile, ma non ci sono riuscito - ha aggiunto -. Zaniolo? Fortissimo, ma deve ancora dimostrare tanto".

Complimenti importanti per i tre talenti azzurri, su cui Totti evidentemente ha le idee molto chiare. Soprattutto sul giovane centrocampista del Brescia. "Tonali ha tutto quello che può avere un giocatore - ha spiegato -. Cambio di passo incredibile, è bravo tecnicamente e di testa, è sempre lucido. Sia nelle partite importanti sia nelle partite facili".

Quanto a Zaniolo, invece, il giudizio dell'ex capitano della Roma è più cauto e va più nel dettaglio. "Quando farà 100 partite consecutive ad alti livelli allora potremo giudicarlo - ha raccontato -. Ha margini di miglioramento". "Zaniolo ha conosciuto Di Francesco che ci ha sempre creduto - ha aggiunto -. Anche perché puoi trovare l’allenatore che punta solo sugli anziani e non vede i giovani e quindi non riesci a importi. A Roma non puoi sbagliare, anche se sei giovane".

Chiusura infine su un possibile ritorno in giallorosso: "Tornare alla Roma se Pallotta dovesse andare via? Mai dire mai...".