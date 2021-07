Spinazzola ko, casting a sinistra: Biraghi in cima alla lista di Mou

ROMA

Il lungo stop dell'esterno costringerà i giallorossi a cercare un sostituto sul mercato

Dopo il grave infortunio a Spinazzola, in casa Roma sono già iniziati i lavori per cercare un'alternativa all'esterno azzurro per la prossima stagione. A Trigoria non era prevista una spesa per la corsia sinistra e la rottura del tendine d'Achille ha complicato un po' i piani di mercato di Tiago Pinto. Una grana che ha costretto i giallorossi ad avviare un vero e proprio casting per la fascia con attente valutazioni relative al rapporto qualità-prezzo. Dunque sotto con le ipotesi, a partire dall'idea Biraghi, nome in cima alla lista dei desideri di Mou. Getty Images

Trovare un giocatore con le caratteristiche di Spinazzola a buon prezzo non sarà semplice, ma con la formula giusta non si possono escludere soluzioni molti interessanti per tamponare l'emergenza. L'impressione è che la Roma punterà tutto non su un top player, ma su un calciatore affidabile che possa magari arrivare in prestito o a una cifra contenuta. Caratteristiche che piazzano in pole proprio Cristiano Biraghi. In scadenza nel 2024, l'esterno della Fiorentina non è uno degli incedibili della Viola ed è assistito dallo stesso agente del giallorosso Veretout.

Cifre alla mano, il giocatore potrebbe arrivare a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni di euro. In alternativa, ma con costi diversi, i giallorossi starebbero monitorando con grande attenzione anche le situazioni di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Discorso diverso invece per Gianluca Frabotta, profilo che piace a Tiago Pinto, ma che per ora resta in seconda fila vista la giovane età.