Thiago Motta torna in panchina? Contatti con la Real Sociedad

Dopo la rottura con la Juventus Thiago Motta è in attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera da allenatore. E, secondo quanto riporta Matteo Moretto, ci sarebbe movimento intorno al nome dell'ex centrocampista. L'allenatore della Real Sociedad, Francisco Sergio, è sempre più in bilico e la società basca avrebbe contattato Thiago per capire la sua disponibilità a sposare il progetto. Motta non ha ancora sciolto le riserve, ragione per cui i dirigenti della Sociedad stanno prendendo in considerazione anche altri profili.