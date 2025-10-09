Liverpool, suggestione Olise per il dopo-Salah

Mohamed Salah continua a essere determinante per il Liverpool, ma il club starebbe già cercando un suo successore per quando l'egiziano deciderà di lasciare i Reds. Gli inglesi avrebbero messo nel mirino Michael Olise: l'attaccante del Bayern Monaco continua a offrire prestazioni di livello e potrebbe essere un grande investimento per il futuro. I bavaresi, dal canto loro, non hanno alcuna fretta di venderlo: il contratto scade nel 2028 ma le pretendenti sono già in agguato, visto che anche Chelsea e Real Madrid avrebbero messo gli occhi su di lui.