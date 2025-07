Roma, tre colpi in poche ore per placare i primi timori di Gasp

La prima risposta della dirigenza è atterrata ieri sera a Fiumicino, Neil El Aynaoui è il rinforzo per il centrocampo che prenderà il posto di Leandro Paredes in cabina di regia. Dopo aver trattato a lungo con il Palmeiras per Richard Rios, la Roma ha deciso di accelerare sul centrocampista del Lens che arriva alla Roma per 23 milioni di euro più due di bonus. L’idea della dirigenza giallorossa era quella di provare a regalare a Gasp entrambi i centrocampisti, ma la resistenza del Palmeiras e l’inserimento del Benfica porteranno Richard Rios in Portogallo. I lusitani sono pronti a garantire al Palmeiras quei 30 milioni di euro richiesti fin dal primo giorno, con la Roma che dal canto suo non è mai andata oltre i 25 più tre di bonus. Adesso la Roma darà priorità ad altri ruoli, con il centrocampo che però avrà bisogno di un altro rinforzo. Contro il Trastevere Gasp ha proposto la coppia Cristante-Koné, sostituita poi dai giovani Romano e Cherubini nella ripresa. Pisilli ha lavorato sulla trequarti, ma può rappresentare una soluzione per il centrocampo in caso di necessità.