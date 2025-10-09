Real Madrid, per il centrocampo si pensa a Wharton

Il Real Madrid è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Il nome finito sul taccuino dei Blancos è quello di Adam Wharton del Crystal Palace. Il 21enne garantisce dinamicità e inserimenti, caratteristiche cercate dagli spagnoli insieme alla giovane età. Il costo del cartellino, però, potrebbe essere molto elevato: il Palace non intende cederlo a meno di 80 milioni di euro. Wharton ha un contratto fino al 2029 e il club sta già valutando un aumento dell'ingaggio per provare a trattenerlo visto l'interesse di diversi top club europei.