Fenerbahce, Skriniar: "La Turchia è stata la mia prima scelta"

Milan Skriniar non si è pentito di essersi trasferito al Fenerbahce a gennaio e, a distanza di alcuni mesi, ha confermato la scelta. Il difensore slovacco lo ha ribadito in conferenza stampa nel ritiro della Nazionale: "Quando sono arrivato lì in prestito a gennaio, mi sono sentito benissimo fin dal primo momento. Abbiamo un rapporto fantastico con i ragazzi nello spogliatoio e con i tifosi, quindi quando si parla del mio trasferimento in estate, la mia prima scelta è stato il Fenerbahce. Sono felice lì, gioco regolarmente".