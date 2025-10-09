Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Fenerbahce, Skriniar: "La Turchia è stata la mia prima scelta"

09 Ott 2025 - 23:25
© Getty Images

© Getty Images

Milan Skriniar non si è pentito di essersi trasferito al Fenerbahce a gennaio e, a distanza di alcuni mesi, ha confermato la scelta. Il difensore slovacco lo ha ribadito in conferenza stampa nel ritiro della Nazionale: "Quando sono arrivato lì in prestito a gennaio, mi sono sentito benissimo fin dal primo momento. Abbiamo un rapporto fantastico con i ragazzi nello spogliatoio e con i tifosi, quindi quando si parla del mio trasferimento in estate, la mia prima scelta è stato il Fenerbahce. Sono felice lì, gioco regolarmente". 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

L'Uzbekistan dopo la Cina: Fabio Cannavaro protagonista in panchina al Mondiale 2026

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Da Balotelli a Calabria fino a Pjanic: quanti svincolati in cerca di squadra

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:40
Thiago Motta torna in panchina? Contatti con la Real Sociedad
23:25
Fenerbahce, Skriniar: "La Turchia è stata la mia prima scelta"
23:25
Bologna, il Chelsea mette gli occhi su Castro
22:30
Real Madrid, per il centrocampo si pensa a Wharton
21:39
Liverpool, suggestione Olise per il dopo-Salah