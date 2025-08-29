Roma, ecco Tsimikas: arriva in prestito dal Liverpool

Il terzino sinistro greco arriverà nella Capitale nelle prossime ore, prestito secco e ingaggio a carico del club giallorosso
Un greco a Roma: è fatta per l'arrivo di Kostas Tsimikas in giallorosso. Roma e Liverpool hanno trovato l'accordo per il terzino sinistro greco, che dovrebbe sbarcare nella Capitale nelle prossime ore per visite mediche e firma. La formula è quella del prestito secco con l'ingaggio del giocatore a carico del club giallorosso. Tsimikas arriva a Roma dopo cinque stagioni a Liverpool in cui ha vinto tutto in Inghilterra.
Dopo Ziolkowski, altro rinforzo quindi per Gasperini che nel frattempo ha definitivamente chiuso all'arrivo di Sancho. In uscita invece Salah Eddine, per cui Roma e Psv hanno trovato un accordo: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni, visite mediche e firma nelle prossime ore. Con lui, potrebbe lasciare la Roma anche l'attaccante Dovbyk, direzione Milan ma in prestito secco e non come scambio con Gimenez.
