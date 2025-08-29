Roma, ecco Tsimikas: arriva in prestito dal Liverpool

Un greco a Roma: è fatta per l'arrivo di Kostas Tsimikas in giallorosso. Roma e Liverpool hanno trovato l'accordo per il terzino sinistro greco, che dovrebbe sbarcare nella Capitale nelle prossime ore per visite mediche e firma. La formula è quella del prestito secco con l'ingaggio del giocatore a carico del club giallorosso. Tsimikas arriva a Roma dopo cinque stagioni a Liverpool in cui ha vinto tutto in Inghilterra.