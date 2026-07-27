La Roma vuole Nusa: lui apre ai giallorossi ma il Lipsia (per ora) fa muro

Il mercato in entrata si sta finalmente sbloccando e questa, forse, è la notizia più importante in casa Roma. L'acquisto di Castro serve numericamente ad avere un vice Malen affidabile, ma fa bene anche al morale di una società che, finora, aveva visto sfumare tutti i suoi obiettivi. Ma Castro non basta: Gasp ha chiesto due innesti sulla trequarti ed è in quella zona che la Roma dovrà provare a piazzare il grande colpo.
Nusa apre?
Sfumati Greenwood, Summerville e Garnacho, il ds D'Amico sembra aver individuato in Nusa il prossimo grande obiettivo. Il norvegese, in realtà, è sempre stato uno dei preferiti di Gasperini, ma le elevate richieste del Lipsia avevano inizialmente costretto i giallorossi a guardare altrove. Oggi, nonostante il club tedesco continui a chiedere circa 60 milioni, il nome del classe 2005 torna con forza in cima alla lista dei desideri dei Friedkin. Cosa è cambiato? Innanzitutto la volontà del giocatore, che ha aperto a un trasferimento in Italia e accetterebbe di vestire la maglia della Roma. Partendo da qui, da Trigoria proveranno a negoziare con il Lipsia e a fare in modo che le richieste si abbassino, così da rendere la trattativa fattibile a livello di costo del cartellino e ingaggio. In casa giallorossa c'è molta prudenza, a maggior ragione considerando che il Lispia, dopo la ricchissima cessione di Diomande al Real Madrid, non ha alcuna necessità di fare cassa e intavolare trattative.