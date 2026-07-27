La Roma vuole Nusa: lui apre ai giallorossi ma il Lipsia (per ora) fa muro

Sfumati Greenwood, Summerville e Garnacho, il ds D'Amico sembra aver individuato in Nusa il prossimo grande obiettivo. Il norvegese, in realtà, è sempre stato uno dei preferiti di Gasperini, ma le elevate richieste del Lipsia avevano inizialmente costretto i giallorossi a guardare altrove. Oggi, nonostante il club tedesco continui a chiedere circa 60 milioni, il nome del classe 2005 torna con forza in cima alla lista dei desideri dei Friedkin. Cosa è cambiato? Innanzitutto la volontà del giocatore, che ha aperto a un trasferimento in Italia e accetterebbe di vestire la maglia della Roma. Partendo da qui, da Trigoria proveranno a negoziare con il Lipsia e a fare in modo che le richieste si abbassino, così da rendere la trattativa fattibile a livello di costo del cartellino e ingaggio. In casa giallorossa c'è molta prudenza, a maggior ragione considerando che il Lispia, dopo la ricchissima cessione di Diomande al Real Madrid, non ha alcuna necessità di fare cassa e intavolare trattative.