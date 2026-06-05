IL CASO

Roma, allarme plusvalenze: servono due cessioni importanti e Gasp è furioso...

I giallorossi devono incassare 77 milioni entro fine giugno per l'accordo con la Uefa: Svilar tra i possibili partenti

05 Giu 2026 - 11:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Le parole di Gian Piero Gasperini, che ha chiesto solo ieri a gran voce di trattenere i giocatori migliori della sua Roma, rischiano di andare a sbattere contro esigenze di bilancio non banali. Per rispettare gli accordi presi con la Uefa, i giallorossi devono infatti mettere a bilancio, entro il 30 giugno, plusvalenze per 77 milioni, una cifra abnorme che potrebbe costringere la Roma a cedere uno, se non due, tra i suoi big. I nomi? Gasperini ha provato a mettere dei paletti, ma è innegabile che Svilar potrebbe finire per essere la chiave per evitarsi guai. Il portiere giallorosso rappresenta infatti una plusvalenza netta e su di lui si è già mosso, qualche giorno fa, il Manchester United con un'offerta da circa 50 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe ai giallorossi di chiudere o quasi i conti e di evitare altre uscita importanti, magari trovando gli altri soldi necessari da un giovane, Ziolkowski ad esempio. 

Il rischio, infatti, è che l'emorragia non si fermi. I vari Wesley, Ndicka, Koné e Soulé sono tutti possibili partenti, sempre che arrivino per loro offerte significative. Koné è considerato fondamentale da Gasperini, non a caso molto infastidito dalla situazione attuale, Wesley è un giocatore su cui ha lavorato molto e che gli piace. Mancini, finito nel mirino dell'Inter, è stato definito incedibile dal tecnico che, però, non sarebbe felice nemmeno della partenza di Ndicka, autore di un buonissimo campionato. Come fare? La missione è affidata a D'Amico, per la verità bravissimo a fare questo tipo di operazioni, ma anche per lui il tempo stringe e trovare la giusta soluzione, quella che possa mettere d'accordo il lato tecnico e quello economico, non sarà semplice. Ma la scadenza incombe e la Uefa non fa sconti. Attenzione. 

roma
gasperini
plusvalenze
svilar

Ultimi video

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:39
Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

01:36
Ndicka uomo mercato

Ndicka uomo mercato

02:38
Vlahovic odi et amo

Vlahovic odi et amo

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

00:16
CLIP DUMFRIES ULTIME IMMAGINI ALL'INTER IN BIANCO 18/05 SRV

Dumfries-Real? Alla cena scudetto era già vestito ‘di bianco”: immagini esclusive

01:35
Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

01:16
Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

01:42
Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

01:22
Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

01:59
Dal futuro di Nico Paz a quello di Osimhen: quali saranno i volti della prossima Serie A?

Quali saranno i volti della prossima Serie A?

00:57
Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

I più visti di Roma

Alajbegovic "chiama" la Roma: lo manda Pjanic

Roma, la missione di Gasp e D'Amico: incassare 60 milioni senza perdere un big

Roma, tesoretto Calafiori: altri 6 milioni dal Basilea? La disputa arriva in Tribunale

Roma, allarme plusvalenze: servono due cessioni importanti e Gasp è furioso...

Gasp sta mettendo a punto il suo vecchio progetto: Totti al centro della nuova Roma

Marcos Senesi è uomo mercato: in scadenza a giugno col Bournemouth piace a Juventus e Roma ma anche Milan, Dortmund, Barcellona e Tottenham

Roma-Juventus non solo in campo: almeno sette intrecci di mercato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:13
Real Madrid, Riquelme insiste su Haaland: "Accordo in cantiere dal 2021"
Lobotka (Napoli) - 26 milioni
11:00
Juventus forte su Lobotka: Spalletti chiama, il Napoli fa il prezzo
Ralf Rangnick
10:30
Rangnick ha fretta e mette l'ultimatum: cosa ha chiesto al Milan
Vincenzo Italiano
10:00
Besiktas, arriva Vincenzo Italiano e pesca subito dalla Serie A
Kim
09:12
La Juve cerca l'erede di Bremer: sfida a due tra Bundesliga e Liga