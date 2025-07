Schick, l'agente lancia un messaggio al Milan: "A lui piacerebbe..."

L'agente di Patrik Schick ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it lanciando un messaggio ai rossoneri. "Schick al Milan? Nel calcio può succedere di tutto, ma Patrik ha un contratto di due anni ancora con il Leverkusen - ha spiegato Pavel Kuka -. Vediamo quello che succederà in futuro. Personalmente ritengo difficile una sua partenza quest'estate perché il Leverkusen ha già ceduto tanti giocatori". "A lui piacerebbe andare al Milan, poco importa quando. E poi per i rossoneri avere un calciatore come il Patrik Schick attuale sarebbe un colpaccio - ha aggiunto -. Per un giocatore dalle sue indubbie qualità poi il costo del cartellino non è caro".